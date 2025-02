L’incendio divampato in una mansarda in via Maiorca, nel centro storico algherese, nella notte appena trascorsa, ha messo in allarme il coordinamento cittadino di Orizzonte Comune che adesso chiede al sindaco un incontro pubblico con il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sassari.

«La sicurezza dei cittadini non ha né colori e né bandiere e uniti dobbiamo difendere la nostra città e il vasto territorio che i nostri pompieri servono ogni giorno. Alghero è una città di oltre 45 mila abitanti, con palazzi oltre il terzo piano, con due ospedali e numerosi alberghi ed è sprovvista di una autoscala e di una autobotte di grande capacità. La salute dei cittadini non ha prezzo. Mettiamo il distaccamento di Alghero nelle condizioni di operare al meglio», scrivono in una nota i coordinatori del movimento politico di maggioranza.

«Ricordiamo che il comune di Alghero ha messo a disposizione gratuitamente un terreno per la costruzione della nuova caserma e che Alghero, come distaccamento, dopo la sede centrale di Sassari e Olbia, è salito di categoria. È quello che opera di più con quasi 2000 interventi all'anno».





