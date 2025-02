Fuoco in una mansarda del centro storico di Alghero questa notte intorno alle tre. In via Majorca le squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Alghero, Porto Torres e dalla sede Centrale di Sassari sono intervenute per l'incendio di un appartamento. Una persona presa in carico dal personale del 118 per accertamenti. L'incendio è scaturito nella mansarda al terzo piano di una palazzina che risulta inagibile. Cause ancora in fase di accertamento.

Le squadre hanno lavorato ininterrottamente per oltre 5 ore, sul posto anche il funzionario di guardia giunto dalla Centrale Vigili del fuoco di Sassari.

