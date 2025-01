In merito al caso sollevato dal gruppo di minoranza “Castelsardo bene comune” sull’accusa del mancato rispetto del regolamento interviene la sindaca Maria Lucia Tirotto. «Si tratta dell’ennesima azione mistificatoria della realtà, riconducibile ad una campagna elettorale mai sopita, ma anche di un comportamento volutamente ostruzionistico che si palesa con atteggiamenti prevaricatori ed arroganti di alcuni componenti della minoranza, sia durante i lavori del consiglio comunale e delle commissioni, sia nei confronti degli uffici comunali».

L’amministrazione restituisce al mittente le accuse presentate dall’opposizione rispetto alle norme sulla comunicazione degli atti consiliari trasmessi ai consiglieri e relativi al bilancio di previsione. «Queste accuse provengono proprio da chi per cinque anni ha amministrato soprassedendo ad alcune regole democratiche fondamentali e mettendo al bando alcuni degli strumenti istituzionali più rilevanti, come ad esempio le commissioni consiliari», aggiunge il primo cittadino. In merito agli atti oggetto del consiglio comunale del 30 dicembre, la minoranza lamenta la mancata possibilità di consultazione. «I documenti sono stati depositati presso la sede comunale, come si evince anche dal verbale dalla seduta del 23 dicembre della Conferenza dei capigruppo, con largo anticipo rispetto a quanto previsto dallo stesso regolamento comunale (art. 48), il quale pone come limite ultimo “almeno 48 ore prima dell’adunanza”», replica la maggioranza.

«In particolare, per quanto concerne il bilancio di previsione 2025/2027, si precisa che tutti i consiglieri comunali tutti, hanno avuto comunicazione formale nei quindici giorni precedenti il consiglio del deposito degli atti e la loro possibile consultazione. Si sottolinea, infine, che oltre al regolare deposito degli atti nei tempi e nei modi previsti, in virtù della massima trasparenza e leale collaborazione a cui questa amministrazione ha sempre puntato, arrivando suo malgrado da un lungo periodo di abusi ed irregolarità perpetrata dall’amministrazione Capula, sono stati inviati anche digitalmente ad alcuni componenti del gruppo di minoranza dal responsabile dell’ufficio finanziario». La sindaca Tirotto inoltre sottolinea «che la validità della seduta è stata certificata dallo stesso segretario comunale nel suo ruolo di garante della legalità, consentendo così l’approvazione per la prima volta, almeno nell’ultimo decennio, del bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Si tratta di un’importante risultato amministrativo che costituisce un enorme beneficio per l’ente poiché consente la piena operatività economica già ad inizio anno».

