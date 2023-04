Una giornata di pulizia straordinaria per restituire decoro alle due fortificazioni storiche presenti lungo il litorale di Stintino. I volontari dell’associazione Clean Up, sostenuti dall’amministrazione comunale, hanno restituito dignità ai fortini della seconda guerra mondiale situati tra l’area delle Saline e Monti Frattu, un importante sito storico che comprende ben 17 postazioni tra tobruk, bunker, postazioni per le artiglierie, ma anche casermette coperte e blocchi anticarro appartenenti alla 204esima Divisione costiera italiana.

Grazie al coinvolgimento e al lavoro di squadra dei cittadini, due fortini sono stati ripuliti, contribuendo alla preservazione del patrimonio storico e alla tutela dell'ambiente circostante. L'evento ha visto la partecipazione di un gran numero di volontari, tra cui residenti, consiglieri e assessori del Comune di Stintino. «Il successo dell'iniziativa ha evidenziato l'importanza di lavorare insieme per preservare il nostro patrimonio storico e l'ambiente - ha detto la sindaca Rita Vallebella - a dimostrazione di quanto la comunità locale sia impegnata nella salvaguardia del territorio e nella promozione della cultura».

A seguito di questa iniziativa, il Comune ha in programma di organizzare ulteriori appuntamenti di raccolta nelle prossime settimane per continuare a pulire e preservare gli altri fortini e postazioni della zona.

