Intervento di emergenza all’Asinara per un operaio colpito da una scarica elettrica. La Guardia Costiera di Porto Torres ha effettuato, questa mattina, il trasporto d’urgenza dall’isola al porto di Stintino, di un lavoratore del settore edile di 34 anni, che aveva riportato un trauma dovuto ad una presunta scarica elettrica accidentale, durante l’attività lavorativa sull’isola.

Il giovane è stato trasferito a bordo della motovedetta di soccorso CP 871, che ha raggiunto l’ormeggio di Cala Reale, dove il 34enne era già stato sottoposto alle prime cure da parte del personale sanitario del Cisom- Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, che garantisce il servizio di presidio medico stagionale sull’Isola dal 1° giugno al 30 settembre. In seguito è stato imbarcato sull’unità della Guardia Costiera e trasferito nel porto di Stintino, dove ad attenderlo un’autoambulanza del 118, che lo ha condotto al Pronto Soccorso di Sassari.

L’attività è stata condotta nell’ambito del protocollo di intesa promosso dalla Capitaneria di porto turritana e sottoscritto da ASL di Sassari, Comune di Porto Torres, Conservatoria delle coste della Sardegna, Parco Nazionale dell’Asinara e Cisom con lo scopo di assicurare un primo intervento sanitario alla popolazione che transita o si trova sull’isola dell’Asinara, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

