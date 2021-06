Chiude con circa 600 dosi somministrate la prima tappa della campagna vaccinale appena conclusa a Porto Torres, aperta nelle tre giornate del 17, 18 e 19 giugno al PalaMura. Da giovedì pomeriggio a questa mattina i cittadini turritani dai 39 ai 79 anni si sono recati presso il Centro vaccini predisposto la struttura sportiva allestita dall’amministrazione comunale che ne ha curato l’accoglienza e il servizio d’ordine, coinvolgendo il gruppo Cisom Porto Torres.

In prima linea gli infermieri e i medici di medicina generale che hanno curato le prenotazioni dei pazienti in base alle dosi messe a disposizione dall’Ats. Una tre giorni che si è svolta a pieno ritmo e con assoluta tranquillità con le inoculazioni gestite dai medici di base con il supporto del personale Ats. Coinvolte anche le associazioni di volontariato e il personale del Comune per curare l'accoglienza e la gestione degli utenti.

“Quello che si è svolto al PalaMura - ha detto il sindaco Massimo Mulas - è un primo ciclo di somministrazioni, condizionato dalla disponibilità di siero concesso alla Regione Sardegna ma che consentirà alla nostra città di seguire il passo della media regionale”. Ieri il sopralluogo del presidente del consiglio regionale Michele Pais che ha garantito l’apertura del centro a Porto Torres anche per la somministrazione delle seconde dosi.

