Salire su un’auto o una moto della Polizia Locale, accarezzare uno dei cani dell'unità cinofila, vedere in azione i droni. Questo e tanto altro potranno fare le bambine e i bambini Under 10 nel primo Open Day al Comando di Sassari. L'appuntamento è per sabato dalle 8.30 alle 14.30.

L'iniziativa, ideata dal comandante Gianni Serra, vuole far conoscere le attività della Polizia Locale di Sassari a tutti i piccoli curiosi, accompagnati da un solo adulto ciascuno. Lo spazio della Protezione civile, oltre a consentire di conoscere l’attività del servizio, permetterà di assistere a pratiche per la rianimazione cardiopolmonare, grazie alla presenza di un manichino su cui si svolgeranno esercitazioni, ovviamente adatte a un pubblico giovanissimo.

Tanti i laboratori didattici studiati e ideati per i piccoli ospiti: dai percorsi per imparare la segnaletica, alle “prove su strada” con le macchinine elettriche, per ottenere la patente del piccolo automobilista. In programma anche una sorpresa che renderà la mattinata ancora più emozionante e divertente.

Infine, sarà presente anche il planetario, in continuità con la prima notte delle stelle che si è tenuta alcune settimane fa in piazza Moretti, organizzata dalla Polizia locale sempre per i più giovani ma che ha visto lo spazio pieno di persone di tutte le età, arrivate per scoprire anche loro i segreti del cielo notturno.

