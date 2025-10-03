Sull'inchiesta relativa all'omicidio di Mario Sedda, ucciso a Porto Torres nel marzo del 2021, Il gip del Tribunale di Sassari ha respinto l'opposizione della parte civile, rappresentata dall'avvocato Pietro Diaz, alla richiesta di archiviazione presentata dal pm, Angelo Beccu, per l'indagato Salvatore Carboni.

L'avvocato, che rappresenta la sorella della vittima, Eleonora Sedda, ha presentato ricorso contro la decisione del gip.

La richiesta di archiviazione era stata presentata nelle scorse settimane dal pm, nei confronti non solo Salvatore Carboni, ma anche di altri tre indagati dalla Procura nelle indagini sul caso Sedda. L'avvocato Diaz ritiene che Carboni abbia avuto un ruolo di rilievo nell'omicidio, per il quale, su disposizione della Procura dei minorenni, i carabinieri hanno arrestato nel giugno scorso Emanuele Sircana, 20 anni, di Porto Torres, minore all'epoca dei fatti.

E proprio nei giorni scorsi la Procura dei minorenni ha chiesto l'incidente probatorio per un testimone ritenuto a rischio di intimidazioni.

Nel frattempo i Ris di Cagliari procedono negli accertamenti tecnici non ripetibili sui vestiti indossati da Mario Sedda al momento della sua uccisione, la notte tra il 30 e 31 marzo del 2021.





