Richiesta di giudizio abbreviato e di perizia psichiatrica avanzata dall’avvocato Nicola Lucchi al Tribunale di Sassari nei confronti del suo assistito Fulvio Baule, il muratore 40enne di Ploaghe che il 26 febbraio scorso ha ucciso, a Porto Torres, i coniugi Basilio Saladdino e Liliana Mancusa.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 17 novembre, in occasione della quale il gup Giovanni Paolo Piana deciderà se accogliere l'istanza di rito abbreviato e di consulenza tecnica per valutare lo stato di salute dell’imputato al momento dell'aggressione.

Dal 27 febbraio scorso Baule si trova rinchiuso nel carcere di Bancali con l’accusa di duplice omicidio, aggravato dalla crudeltà e dal tentato omicidio nei confronti della ex moglie, Ilaria Saladdino, commesso davanti ai due figli di appena un anno. L’abbandono dei minori rappresenta uno dei cinque capi di imputazione contestati dal pm all’omicida, sanzionato perché senza giustificato motivo portava un’accetta fuori dalla propria abitazione e all’interno della sua auto.

A costituirsi parti civili nel processo, Giusy e Mariella Saladdino, figlie dei coniugi uccisi, il fratello della mamma e le due sorelle del padre, rappresentati dagli avvocati Gian Mario Solinas e Gabriele Satta, i quali nomineranno consulenti di parte.

