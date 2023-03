In un periodo in cui si cercano soluzioni per l'annoso problema dello spopolamento, arrivano buone notizie da Olmedo. Il comune amministrato dal sindaco Antonio Faedda ha annunciato un aumento del numero degli abitanti che, a oggi, viene stimato in 4mila 234 residenti.

«Un risultato mai riscontrato in precedenza - ha dichiarato, con soddisfazione il primo cittadino -. La posizione strategica del centro abitato servito da una buona viabilità, trasporti ferroviari efficienti e la vicinanza al porto e aeroporto, continua ad attrarre nuovi residenti. Anche i servizi offerti contribuiscono certamente alla crescita demografica. Sono infatti fruibili diverse strutture all’aperto, mentre altre ne saranno realizzate a breve, oltre a due impianti coperti, che ospitano numerose discipline sportive praticate da tanti residenti oltreché da atleti provenienti dai centri limitrofi».

Sono presenti inoltre strutture destinate alla prima infanzia che favoriscono la conciliazione dei tempi di lavoro con la vita familiare.

Alla scuola dell’infanzia recentemente riqualificata e un asilo nido privato si aggiungerà il nuovo asilo nido che sarà finanziato con 1 milione 700mila euro dei fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la cui realizzazione dovrà essere avviata entro il 2023.

«L’Amministrazione è impegnata da anni per riqualificare gli edifici pubblici e migliorare i servizi offerti rendendo il nostro paese sempre più accogliente per le famiglie olmedesi e le comunità vicine».

