Abbanoa sta portando avanti il cantiere di efficientamento delle reti idriche a Sassari che porterà alla sostituzione integrale di oltre 7 chilometri di condotte. I lavori rientrano nell'appalto relativo a "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna" che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sassari è tra i centri ai quali è riservata una fetta consistente di questo investimento: oltre 6,6 milioni. Gli interventi mirano alla riqualificazione della rete idrica da realizzare mediante una serie di interventi di sostituzione o dismissione di condotte in base all'indice di criticità oppure di condotte di diametro insufficiente o materiale inadeguato. L'obiettivo è una maggiore razionalizzazione del funzionamento dell'intero sistema idrico al servizio della città con una diminuzione delle dispersioni.

I CANTIERI – Lunedì i cantieri riguarderanno due strade particolarmente sensibili per quanto riguarda la viabilità: viale Mameli e viale Caprera nei tratti da viale Trento e viale San Francesco. Per questo motivo il Comune, con la regia del Comando della Polizia locale, ha attivato nelle scorse settimane una task force per definire nei dettagli l'operatività dei lavori con l'obiettivo di limitare il più possibile i disagi alla circolazione stradale. Comune, Abbanoa e l'impresa esecutrice dell'appalto, Acciona, hanno definito di lavorare per singoli tratti senza bloccare l'intera viabilità. Il settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari ha emesso due ordinanze.

LE ORDINANZE – Da lunedì 20 aprile a martedì 30 giugno la chiusura al traffico del viale Goffredo Mameli per tutti i veicoli secondo il seguente calendario:

tratto tra viale Trento e via Alagon (quest'ultima rimane transitabile): dalle ore 7:30 di lunedì 20 aprile alle 19:30 di mercoledì 6 maggio;

tratto tra via Alagon e via Enzo (quest'ultima rimane transitabile): dalle 7:30 di mercoledì 6 maggio alle 19:30 di giovedì 21 maggio;

tratto tra via Enzo e via Piave (quest'ultima rimane transitabile): dalle 7:30 di giovedì 21 maggio alle 19:30 di lunedì 1 giugno;

tratto tra via Piave e viale Trieste (quest'ultima rimane transitabile): dalle ore 7:30 di lunedì 01 giugno alle 19:30 di lunedì 15 giugno;

tratto tra viale Trieste e viale San Francesco (quest'ultima rimane transitabile): dalle ore 7:30 di lunedì 15 giugno alle 19:30 di martedì 30 giugno.

Il divieto di fermata, per tutti i veicoli, su entrambi i lati dei tratti interessati dalle lavorazioni e per la durata delle stesse, come sopra specificati.

Da mercoledì 22 aprile a martedì 30 giugno la chiusura al traffico del viale Caprera per tutti i veicoli secondo il seguente calendario:

tratto tra viale San Francesco e viale Trieste (quest'ultima rimane transitabile): dalle ore 7:30 di mercoledì 22 aprile alle 19:30 di giovedì 7 maggio

tratto tra viale Trieste e via dei Regoli (quest'ultima rimane transitabile): dalle ore 7:30 di venerdì 8 maggio alle 19:30 di lunedì 25 maggio

tratto tra via dei Regoli e via Enzo (quest'ultima rimane transitabile): dalle 7:30 di martedì 26 maggio alle 19:30 di martedì 9 giugno

tratto tra via Enzo e viale Trento (quest'ultimo rimane transitabile): dalle 7:30 di mercoledì 10 giugno alle 19:30 di martedì 30 giugno

Il divieto di fermata, per tutti i veicoli, è su entrambi i lati dei tratti interessati dalle lavorazioni e per la durata delle stesse, come sopra specificati.

Martedì 21 aprile, sempre all'interno dello stesso appalto, i tecnici di Abbanoa procederanno con l'attivazione delle due nuove condotte appena realizzate nelle vie Deffenu e Masala.

(Unioneonline)

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