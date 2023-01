Nulvi e Cossoine si preparano per il Carnevale 2023.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Cubaiu ha invitato Associazioni, società sportive, comitati e chiunque in generale fosse interessato a un incontro in programma mercoledì 18 gennaio, alle 19:30 presso la sala consiliare del Comune.

"Sono passati 3 anni dall'ultimo Carnevale che ha rallegrato e movimentato le strade della nostra piccola comunità. Una delle feste più sentite, partecipate e impegnative nel corso dell'anno. L'impegno, di grandi e giovani, per la riuscita di questa festa era un fiore all'occhiello del nostro Paese".

A dirlo sono gli amministratori comunali di Cossoine che sperano nell'organizzazione del Carnevale.

"Ad oggi non abbiamo notizie su ciò che sarà, ma vi chiediamo di non abbandonare questa tradizione, noi ci siamo e come sempre siamo a favore delle rinascita e del ripristino di tradizioni che solleciti nuovi stimoli per la nostra Comunità - concludono dal comune -. Vi invitiamo a comunicare le vostre intenzioni a riguardo della sfilata e degli eventuali eventi carnevaleschi entro e non oltre sabato 21 Gennaio, rivolgendosi agli amministratori".

© Riproduzione riservata