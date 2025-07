Il Comune di Nule è beneficiario di un finanziamento pari a circa 944mila euro grazie all’atto aggiuntivo del Piano di sviluppo territoriale.

Le somme, annunciate dallo stesso assessore regionale alla Programmazione, Giuseppe Meloni, saranno utilizzate per la realizzazione di due progetti riguardanti la riqualificazione dell’area dell’ex “Marcadorzu” e per la rivisitazione dell’ingresso di Nule, compreso tra il campo sportivo e il parco giochi, opere che contribuiranno a cambiare il volto del paese in un’area in cui era necessario intervenire con un piano di riconversione.

«Grazie all’opera di supporto della Regione Sardegna, e in particolare del personale degli Uffici tecnici, ovvero Francesca Lissia e Sonia Congiu, - dichiara il sindaco di Nule, Antonio Giuseppe Mellino- siamo riusciti in poco tempo a concretizzare quanto di buono le amministrazioni delle regioni del Goceano e del Logudoro hanno saputo proporre assieme agli uffici tecnici comunali che tengo particolarmente a ringraziare».

