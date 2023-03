Nughedu San Nicolò si dimostra ancora una volta solidale. Ha avuto successo, infatti, la "Passeggiata in rosa", promossa da Croce Ottagona con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Carboni.

Tantissima partecipazione e solidarietà all'evento in favore della lotta ai tumori del seno.

Importante è stato anche il contributo di Fidas per le donazioni di sangue, delle associazioni locali Rundines e Tribides per l'intrattenimento, di Cisom Ozieri, della Pro loco di Nughedu San Nicolò e del Nughedu Calcio.

«L'importante risultato raggiunto, grazie alla generosità dei partecipanti, verrà destinato ai progetti di Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori del seno che verranno sviluppati in Sardegna con il Mater Olbia Hospital - sottolineano da Komen Italia Sardegna -. Un ringraziamento particolare alle volontarie Komen Italia in Sardegna per la loro preziosa e costante collaborazione».

