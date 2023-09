Il comitato, la Pro loco con la collaborazione delle associazioni Camineras, Rundines, Tribides e Asd Nughedu Calcio, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò, hanno organizzato i festeggiamenti in onore dei Santi Cosimo e Damiano.

Si partirà venerdì 22 settembre alle 17, nella sala consiliare, con la presentazione del simposio di scultura. Seguirà, alle 18, lo spettacolo per bambini dal titolo "Magic Party". Alle 20 è in programma la serata karaoke con Valentina. Sabato 23 settembre, alle 17, saranno celebrati i vespri solenni nel Santuario campestre dedicato ai santi dottori. Alle 18 spazio al concerto di Maria Luisa Congiu. Domenica 24 settembre, a partire dalle 9, è prevista la partenza della processione dal sagrato della Chiesa di San Nicola verso la Chiesa campestre accompagnata da cavalieri e amazzoni. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa. Alle 13 sarà offerto il pranzo a tutti i presenti. Alle 16 è in programma l'esibizione dell'organettista Filippo Chelo, mentre alle 17 nuovo appuntamento con il karaoke e la musica con Valentina.

© Riproduzione riservata