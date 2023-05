«È ormai indifferibile inviare forze fresche e permanenti alla provincia di Sassari e, in particolare, ai presidi di Olbia ed Alghero dove, a differenza di altre località, il controllo del territorio deve essere garantito dalla Polizia di Stato nell'arco di tutte le 24 ore, ogni giorno e per tutti i mesi dell'anno: in quelle realtà non bastano, come in altre limitrofe, i rinforzi estivi».

Così Vincenzo Chianese, segretario di Es Polizia che, raccordando il grido di dolore che arriva dai poliziotti sardi con le legittime richieste dei cittadini del nord dell'isola, recepite anche da amministratori e parlamentari che rappresentano i territori interessati, ha inviato un accorato appello al nuovo Capo della Polizia Pisani, che si insedia proprio oggi, chiedendo un'inversione della tendenza purtroppo registrata negli ultimi anni anche per la collocazione del Cpr a Macomer, in provincia di Nuoro, che Es Polizia disapprova.

«L'aumento del personale registrato a Nuoro nell'ultimo biennio si è rivelato comunque insufficiente per le reali esigenze del Centro», gli fa eco Giovanni Cabras, segretario regionale, che prosegue: «L'incremento esponenziale delle espulsioni dei migranti ospitati, che devono essere accompagnati a Olbia o a Cagliari, e la deroga permanente alle regole contrattuali nazionali sugli orari di servizio mai accettata da noi, sta comprimendo pesantemente i diritti dei poliziotti, costretti ad essere impegnati fuori sede per ben tre turni di servizio consecutivi iniziando con quello notturno, con grave stress psicofisico e i conseguenti rischi di incidenti in servizio». «Con due distinte note - concludono i rappresentanti di ES Polizia - abbiamo dunque chiesto accoratamente al nuovo Capo della Polizia di rafforzare la provincia di Sassari e, in particolare il capoluogo ed i presidi di Olbia ed Alghero mentre, in attesa di trasferire il Cpr in prossimità di un capoluogo dotato di un aeroporto adiacente, di assegnare provvisoriamente alla Questura di Nuoro nuove aliquote di personale che consentano di gestire i servizi connessi al fenomeno migratorio nel rispetto dei diritti dei poliziotti».

