Una lettera alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e un’altra all’indirizzo del governatore Christian Solinas. L’amministratore della Provincia di Sassari Pietro Fois, il vice presidente della Rete Metropolitana Maria Conoci e il coordinatore del Tips (Tavolo Istituzioni Parti Sociali) Pier Luigi Ledda, alla vigilia della prima mobilitazione in programma per lunedì 3 aprile all’aeroporto di Alghero, hanno preso carta e penna per rappresentare la grande e comune preoccupazione circa le condizioni e le prospettive economiche e sociali che caratterizzano il nord ovest della Sardegna. «Una delicata situazione di emergenza che richiede una convergenza di azioni di responsabilità regionale e nazionale. Per queste ragioni e con queste preoccupazioni gli Stati Generali hanno condiviso le proposte e il percorso maturati nel confronto tra le Istituzioni e Parti Sociali del territorio», si legge nella nota arrivata a Palazzo Chigi.

«Un percorso di sensibilizzazione e mobilitazione volto a determinare una svolta vera, decisa e immediata nelle politiche, a partire da quelle per lo sviluppo e per il lavoro». Il riferimento è al Patto per lo Sviluppo della Provincia di Sassari sottoscritto nel 2021 e mai attuato. «A partire da quattro punti che abbiamo definito essere prioritari: energia e industria, sanità, mobilità e trasporti, zone interne, opere strategiche e sicurezza del territorio». Una svolta vera viene sollecitata anche al presidente Solinas. «Una svolta nella capacità di agire e mettere in campo programmazione, progettualità, realizzazione. Una svolta negli investimenti in infrastrutture, materiali ed immateriali, per rimuovere quei vincoli che condizionano la competitività del territorio e delle imprese e le opportunità per le persone e le famiglie». Intanto c’è da definire l’assetto istituzionale, restituendo agli enti dimensione e autorevolezza, visto che la Provincia è commissariata la Rete Metropolitana senza finanziamenti non è stata messa nella condizione di svolgere un ruolo propulsivo.

Poi le incompiute, come, ad esempio, la strada Sassari Alghero o l'ospedale Materno infantile e il raddoppio del Pronto soccorso di Sassari. «Infine riteniamo necessario aprire un confronto su “un piano straordinario” che promuova la realizzazione del modello di sviluppo e i percorsi condivisi di sviluppo integrato locale, di promozione del lavoro e dell’occupazione contenuti nel “Patto per lo Sviluppo della Provincia di Sassari” a partire da quattro punti prioritari discussi nella riunione degli Stati Generali che valorizzeremo, nel mese di aprile, attraverso 4 manifestazioni sit-in: Alghero, su Trasporti, mobilità e reti (3 aprile); Porto Torres, su Industria ed energia (17 aprile); Ozieri, su Socio-assistenziale-sanitario (20 aprile); a Pattada, su zone interne, Opere strategiche e sicurezza del territorio (27 aprile)», chiude la lettera.

