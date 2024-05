Quattro diportisti italiani in difficoltà a bordo di tavole galleggianti sono stati soccorsi dopo essersi spinti troppo al largo del mare del Golfo dell’Asinara. Erano a bordo dei loro Sup - Stand up paddle e non riuscivano a rientrare a terra a causa delle condizioni metereologiche avverse.

Sono stati salvati nel tardo pomeriggio dalla Guardia Costiera di Porto Torres che ha inviato sul posto una motovedetta. L’operazione Sar ha avuto inizio intorno alle ore 18.20, quando la sala operativa della Capitaneria di porto turritana ha ricevuto una richiesta di soccorso sul numero di emergenza (079-515151) da parte di quattro diportisti, che a bordo delle loro tavole, in difficoltà sono stati costretti a trovare ricovero presso l’Isola Piana.

La sala operativa della Capitaneria ha inviato in zona l’unità Cp810, specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso. Nonostante le condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli a causa del forte vento nella zona interessata, i militari della Guardia Costiera, sono riusciti a portare in salvo i quattro malcapitati, i quali risultano in buono stato di salute.

