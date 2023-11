Un piatto di funghi trifolati ha rischiato di essere letale per due sorelle settantenni sassaresi. Hanno scambiato un Lepiota subincarnata (potenzialmente mortale) raccolto in un parco a Genova, dove si trovavano, per un Marasmius oreades (volgarmente Gambesecche, commestibile): una è ricoverata in Terapia intensiva nell’ospedale del capoluogo ligure, l’altra in Medicina d’Urgenza a Sassari.

I fatti risalgono a mercoledì: le due sorelle erano a Genova, dove una delle due risiede. Hanno raccolto e cucinato il fungo. Dopo pranzo si sono manifestati i primi sintomi a carico dell'apparato gastrointestinale, come vomito irrefrenabile, dolori addominali violenti e nausea. Una delle due è stata immediatamente ricoverata. La sorella era partita alla volta di Sassari ed è finita al Santissima Annunziata il giorno successivo.

L’Asl di Sassari invita i consumatori di funghi spontanei a contattare sempre il micologo dell’azienda prima di consumarli: è un esperto in grado di classificare e fare una cernita esatta dei funghi gratuitamente.

Orario:

Ispettorato Micologico di Sassari

piano terra della palazzina U, della struttura di Rizzeddu

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12.00 alle 13.30

Tel. 079/2062889 - 348/5455906

mail: sian.micologico@aslsassari.it



Ispettorato Micologico di Ozieri

Loc. San Nicola, presso Dipartimento di Prevenzione

Orario: lunedì, dalle ore alle

Tel. 079 785300/09 - 347/3779432

mail: sian.micologico@aslsassari.it

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata