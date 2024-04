Assolto in tribunale a Sassari.

Un 43enne sassarese era accusato di maltrattamenti familiari ai danni della sua compagna e dei figli di lei, al tempo dei fatti - il 2015 - minorenni.

Secondo l’imputazione l’uomo, rientrando a casa in stato di ebbrezza, si accaniva sulla donna, schiaffeggiandola, e poi anche sul ragazzo 14enne. Colpendolo, queste le accuse riferite, con schiaffi e pugni sul volto, stringendogli il collo con forza per poi scaraventarlo a terra. E avrebbe continuato le violenze aggredendolo con calci in varie parti del corpo.

Accuse gravi ritenute insussistenti dall’avvocato difensore Marcello Capitta che ha chiesto per il suo assistito l’assoluzione. Istanza accolta dalla giudice Silvia Masala.

