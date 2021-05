"Rimarremo arancioni ancora un'altra settimana. L'ho saputo poco fa dal Ministro Speranza".

L'annuncio nel tardo pomeriggio lo ha fatto l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, intervenuto ai lavori del Consiglio comunale di Alghero riunito in seduta straordinaria e urgente per discutere delle carenze dei due ospedali cittadini.

L'assessore ha aperto il suo intervento con la notizia della permanenza in zona arancione ancora per ulteriori sette giorni, mentre per quanto riguarda le istanze del territorio, ha aggiunto che nei piani della Regione c'è sicuramente un nuovo ospedale per Alghero, "su questo non dovete avere dubbi".

Problemi seri, invece, nel reperire personale per la Terapia Intensiva dell'ospedale Civile che non ha ancora ottenuto l'accreditamento ufficiale da parte della Regione. Mancano gli anestesisti.

"La carenza di personale in Sardegna ha ragioni antiche, deriva dalla mancata programmazione negli anni, da quando è stato introdotto il numero chiuso nelle Università. Scontiamo la mancanza di figure specialistiche. Gli anestesisti sono figure rare. Il concorso lo abbiamo fatto - ha sottolineato l'assessore regionale - ma nel nostro sistema sanitario mancano anche altri specialisti, mentre quest'anno andranno in pensione oltre 800 medici".

