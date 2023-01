La neve non sembra voler lasciare neanche il Nord Sardegna. Tanto che alcuni sindaci stanno intervenendo con delle ordinanze, in particolare per le scuole.

«Viste le condizioni meteo odierne, soprattutto nelle strade circostanti il nostro territorio che non consentono l’arrivo degli insegnanti e del personale Ata, si comunica la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie)» fa sapere il sindaco di Benetutti, Daniele Arca.

La neve è caduta copiosa anche a Pattada e Bottidda.

La nevicata non ha risparmiato neanche Bono dove il sindaco, Michele Solinas, ha confermato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi.

Anche Nughedu San Nicolò si è svegliata sotto la neve.

«A breve i mezzi incaricati dal comune provvederanno alla pulizia delle vie principali. Si prega di segnalare agli amministratori qualsiasi situazione critica, soprattutto relativa a persone anziane per cui si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti. Siamo a disposizione», questo il messaggio del sindaco, Michele Carboni.

Stessa cosa a Bultei, dove il sindaco Daniele Arca ha deciso di chiudere le scuole.

