Ambiente, sostenibilità, economia circolare, riciclo di rifiuti: le tematiche non solo ecologiche saranno al centro della terza tappa del 5° Ecoforum – Sardegna (I cantieri dell’Economia Circolare) che si terrà lunedì alle 10 nella sala conferenze della sede Ersu di Sassari. La scelta è quanto mai adeguata visto che il Comune di Sassari pur in crescita è comunque uno dei sette comuni sardi non ricicloni perché al di sotto del 65% nella raccolta differenziata.

Il tema specifico della tappa è “Gestione del Rifiuto umido nella Transizione Ecologica”. La giornata sarà caratterizzata da cinque momenti differenti fra cui un bilancio della situazione dei Comuni del Nord Sardegna e la premiazione dei Comuni più virtuosi, oltre che al confronto tra amministratori regionali e locali, addetti ai lavori, imprenditori direttori di Enti Parco. Presenti pure gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Angioy”.

Michele Meloni, responsabile rifiuti Legambiente Sardegna, anticipa: «Lunedì nell'evento conclusivo dell’Ecoforum Sardegna parleremo di innovazione legata alla gestione del rifiuto umido. Non solo cifre, pur alla base delle analisi, ma uno stimolo forte a percorrere sino in fondo la via della sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale. La nostra regione è un esempio di eccellenza nazionale, sia per percentuali che per gestione, in particolare del rifiuto umido».

L'iniziativa di Legambiente e Comuni Ricicloni della Sardegna ha il patrocinio della Regione.

