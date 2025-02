Dodici incontri informativi e divulgativi sul comparto olivicolo-oleario nei diversi paesi del Sassarese per conoscere le tecniche agronomiche e di trasformazione, quali l'impianto, la morfologia e fisiologia della pianta, i sistemi di allevamento e di potatura, ma anche la gestione e fertilizzazione del suolo, l'irrigazione, la difesa fitosanitaria, le tecniche di trasformazione e analisi sensoriale del prodotto.

I destinatari dei corsi teorici-pratici sono gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, dipendenti di aziende agricole o coadiuvanti, giovani che intendono intraprendere l’attività in agricoltura, olivicoltori e ulteriori figure specifiche.

In totale 12 giornate di formazione di cui due già concluse. Il primo appuntamento è fissato per il 7 febbraio a Sennori per una giornata teorico pratica di potatura produzione; giovedì 30 a Marritza-Sorso; Venerdì 31 ad Alghero dove sono in programma anche le giornate di venerdì 14 e 21 febbraio; lunedì 10 febbraio a Sassari; giovedì 6 e 13 febbraio a Ittiri; venerdì 7 a Olmedo; giovedì 20 a Usini.

