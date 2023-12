Anche il comune di Ploaghe amministrato dal sindaco Carlo Sotgiu ha voluto proporre un ricco calendario di eventi dedicati al Natale.

Sabato 16 dicembre alle 17.30, in piazza San Pietro, ci sarà "Babbo Natale in moto" con l'incontro dei Babbi Natale che sfileranno nelle vie principali del paese del Coros.

Lunedì 18 dicembre, dalle 16.30 alle 18, in biblioteca, spazio alla lettura e a un laboratorio creativo natalizio per i bambini dai 3 ai 5 anni. Doppio appuntamento per mercoledì 20 dicembre: si partirà alle 16, nel salone del convento, con il concerto degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo "Satta-Fais" di Ploaghe a indirizzo musicale; alle 21, a Santa Croce, andrà in scena il concerto di painoforte e violino con il duo composto da Antonella Chironi e Davide Pais e a cura della scuola civica di musica "Ischelios". Giovedì 21 dicembre, dalle 16.30 alle 18, si ritornerà in biblioteca per una lettura e un laboratorio creativo natalizio dedicato ai bambini dai 6 ai dieci anni. Alle 19.30 il salone del convento ospiterà il concerto natalizio della banda musicale di Ploaghe.

Giovedì 28 dicembre dalle 10, in biblioteca, è previsto il laboratorio dal titolo "Hama Beads" a cura di Brincup snc di Maria Deiana e company. Dalle 15.30 alle 18.30 si terrà la caccia la tesoro a cura della cooperativa Bisos. Giovedì 4 gennaio, alle 17, presso la sede "Nessuno Escluso", l'omonima associazione proporrà una "Tombola sociale".

Venerdì 5 gennaio dalle 16 alle 17.30, i bambini dai 5 ai 10 anni si cimenteranno nella "Tombola dei libri". Alle 19, nella Chiesa di Cristo Re, spazio a "Cantende a s'istella-vint'annos cun su coro de Piaghe" a cura de "Su Coro de Piaghe". Sabato 6 gennaio alle 18.30, in piazza San Pietro, è in programma "La Befana dei Vigili del Fuoco" organizzata dalla Pro loco e in collaborazione con i Vigili del Fuoco.

© Riproduzione riservata