Il Centro di educazione e sostenibilità ambientale- Stagno e Ginepreto di Platamona – nel territorio comunale di Sorso al centro di una serie di eventi natalizi. Dopo la grande partecipazione di pubblico all'evento Ceas Aperti 2024 svoltosi il 13 ottobre, per sabato 7 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 si invitano bambini e adulti a partecipare all'iniziativa gratuita "Natale al Ceas" dove grandi e piccoli possono creare gli addobbi per l' albero di Natale.

Un lavoro che coinvolge bambini e adulti, senza limiti di età, in un gioco divertente e creativo. Da gennaio, un fine settimana al mese, si proporranno dei laboratori gratuiti aperti al pubblico per avvicinare il più possibile le persone alla conoscenza di questo importante sistema naturale, dei suoi abitanti - piante ed animali - e dei delicati equilibri esistenti.

«E' importante vivere lo stagno non solo come semplici visitatori ma – sottolinenano gli organizzatori della iniziativa - come osservatori critici e consapevoli dell'importanza conservazionistico di questa aree naturale della quale ognuno di noi deve prendersi cura».

