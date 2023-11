A Castelsardo si rinnova l’appuntamento del concorso “La vetrina più bella”, in programma nel periodo delle festività natalizie 2023, con lo scopo di incentivare il commercio locale. Una iniziativa che si svolge in collaborazione con l’Associazione Turistica Proloco per offrire ai cittadini una maggiore atmosfera di festa, incoraggiati pertanto a scegliere di compiere i propri acquisti nei negozi della città.

Il concorso è rivolto a tutte le attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, dotati di vetrina, sul territorio comunale di Castelsardo. La partecipazione è libera, volontaria e gratuita.

I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera interpretazione e fantasia purché siano rispettati gli accorgimenti relativi al buon gusto ed al decoro. Gli allestimenti decorativi dovranno essere necessariamente visibili dalla pubblica via. Al primo classificato verranno consegnati come premio in denaro 500mila euro, 2° premio 350mila, 3° premio 200mila e 4° premio 150mila euro.

