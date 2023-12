Faccia a faccia con i simpatici animali a quattro zampe, ospiti del canile sanitario di Monte Rosè, che a Porto Torres custodisce oltre cento cani.

Un pomeriggio per visitare gli animali e l’intera struttura per condividere i laboratori di attività e giochi con i bambini o solamente per fare merenda.

L’iniziativa, in occasione del Natale, è in programma per venerdì 22 dicembre alle 15, in collaborazione con le associazioni “Gli aMici sfiGatti” e “Anime Feline” che rinnovano l’invito ai cittadini per conoscere da vicino il mondo animale all’interno di un canile.

Sarà presente anche l'educatrice Simona Piras con cui sarà possibile fare una chiacchierata sulle adozioni consapevoli in canile e quali dovrebbero essere i parametri sulla scelta del cane per i nuovi padroncini. Un modo per favorire l’adozione di un cane in cerca di una nuova famiglia in un periodo di festività natalizie.

I partecipanti potranno portare doni per gli animali e visitare una mostra fotografica sui cani o usufruire dell’infopoint.

