Mara, centro del Villanova, si prepara a festeggiare il Natale 2022 con una serie di eventi. Il 14 dicembre, alle 18, la biblioteca comunale proporrà "La fabbrica dei biscotti di Natale" a cura dell'Associazione culturale Andala Noa. Il 18 dicembre ci sarà la gita a Orune per "Cortes Apertas". Il 20 dicembre alle 18, nei locali della ludoteca comunale, la Cooperativa sociale Synérgo proporrà il "Saggio di Natale".

Il 22 dicembre alle 15 si terrà il secondo torneo "Giovani Campioni". Il ritrovo sarà in via Piu Aru, dove ci saranno intrattenimenti con giochi gonfiabili e stand a cura dell'Asd Mara 1974. In contemporanea, nella comunità alloggio "Piu Aru", spazio a "Regala un sorriso per Natale", una giornata di animazione e solidarietà a cura del Comitato Nostra Signora di Bonu Ighinu. Alle 18, sempre nella comunità alloggio "Piu Aru", andrà in scena "Pro S'antzianu", una serata musicale con il coro Bonu Ighinu. Seguiranno i balli in piaza con il gruppo folk "Santu Giuanne Batista" e l'organettista Peppino Bande. Il 23 dicembre dalle 15, piazza dell'Olmo ospiterà la "Banda dei Babbi Natale" che consegneranno i regali ai bambini da parte dell'Amministrazione comunale. Sarà anche allestito uno stand a cura della Pro loco con giochi gonfiabili e zucchero filato.

Il 28 dicembre, a partire dalle 15, spettacolo itinerante per le vie del paese con gli zampognari di Sardegna, cui farà seguito uno spettacolo per bambini con le marionette ballerine. Il 4 gennaio alle 17.30, il centro sociale ospiterà un incontro pedagogico a cura dell'associazione Akrasis aps. Si parlerà dell'utilizzo del web e dei social network tra rischi e opportunità educative. Il 5 gennaio alle 17.30, chiuderà gli appuntamenti natalizi l'arrivo della befana al centro sociale, con la premiazione dei vincitori del concorso "La calza più bella 2022".

© Riproduzione riservata