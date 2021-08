Quattrocento euro di multa (200 euro a testa) a due donne, sorprese dagli agenti della Polizia locale di Sassari a spegnare la sigaretta sulla spiaggia di Platamona.

E’ accaduto nel fine settimana, nel corso dei servizio di presidio del litorale sassarese da parte degli agenti in borghese.

Le due bagnanti, dopo aver fumato, hanno nascosto il mozzicone nella sabbia, ma il gesto non è sfuggito ai vigili che sono prontamente intervenuti, facendo scattare la sanzione prevista.

“Nel Comune di Sassari .- ricorda il Comando di Polizia locale – è vietato fumare in spiaggia e sono ben indicate aree specifiche, con contenitori per le cicche, dove poter andare. Questo ha il duplice scopo di proteggere le persone intorno dal fumo passivo e tutelare l'ambiente dai tanti che ancora confondono la spiaggia con un enorme portacenere”.

(Unioneonline/l.f.)

