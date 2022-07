A Sassari è tolleranza zero verso gli incivili. Negli ultimi giorni gli agenti della Polizia locale hanno elevato dieci sanzioni nei confronti di altrettante persone, quasi tutte sassaresi, che in spiaggia a Platamona sotterravano mozziconi di sigaretta. A coglierle sul fatto sono stati i poliziotti in borghese.

A Sassari già dal 2019 è vietato fumare in spiaggia, se non nelle zone specificamente indicate e individuate. Questo sia per rispetto nei confronti dei vicini e sia per tutela dell’ambiente. I mozziconi, si ricorda, hanno un forte impatto inquinante perché contengono sostanze altamente tossiche, che si rilasciano lentamente creando gravissimi danni all’ecosistema che durano decenni.

L’operazione si inserisce nell’ambito della campagna “Litorali sicuri 2022”, diretta a contrastare anche vari comportamenti scorretti come l’abbandono di piccoli rifiuti e i furti di oggetti. Nel fine settimana il servizio degli agenti viene potenziato e, viene sottolineato, “particolare attenzione quest’anno sarà data al contrasto di un comportamento profondamente incivile e che ha anche risvolti penali: sarà lotta a chi usa gli stalli riservati alle persone con disabilità senza averne diritto e a chi usa i contrassegni di altre persone o peggio li falsifica. In quest’ultimo caso scatta la denuncia penale”.

Attenzione anche al campeggio abusivo, alla sosta indiscriminata dei veicoli sulle aree boschive e dunali, all’accensione dei fuochi per alimentare fornelli da campeggio.

