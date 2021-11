Musica ad alto volume, urla, schiamazzi. E a nulla sono valse le ripetute rimostranze dei residenti né i ripetuti interventi delle forze dell’ordine.

Per questo il tribunale ha ora ordinato il sequestro di due locali di Sassari, situati in via Roma. In base al provvedimento, gli stessi dovranno restare chiusi nelle ore e nei giorni durante i quali in questi mesi è stato arrecato più fastidio agli abitanti. Serrande quindi abbassate dal venerdì alla domenica, dalle 23 alle 7 del mattino.

La decisione è stata notificata ai proprietari dalla polizia locale. Sono stati gli stessi vigili a intervenire più volte in via Roma in questi mesi dopo le segnalazioni degli abitanti della zona esasperati, riscontrando il superamento dei limiti dei decibel e altre irregolarità.

