Venerdì scorso ha prestato giuramento davanti al sindaco Federico Tolu il nuovo comandante della Compagnia barracellare di Muros, Mario Alessio Pulina, designato dall’assemblea dei barracelli e successivamente nominato all’unanimità dal consiglio comunale.

Pulina succede a Gianpaolo Carboni, che ha retto la compagnia prima come vice comandante in un momento di reggenza e poi da comandante, sino alle nuove elezioni. «Voglio esprimere il più sentito ringraziamento al comandante uscente, per il grande lavoro portato avanti con la compagnia in un momento particolarmente complicato della pandemia Covid-19, durante il quale i barracelli si sono particolarmente fatti notare per la continua assistenza all’Amministrazione comunale alla cittadinanza», ha detto il sindaco Federico Tolu. «Mario Alessio Pulina, già ufficiale di questa compagnia, ha maturato l’esperienza che occorre per portare avanti un ruolo delicato e carico di responsabilità e son sicuro che grazie alla stretta sinergia con l’Amministrazione comunale e con le altre Forze dell’ordine, potremmo raggiungere insieme ottimi risultati.» Presenti alla cerimonia anche l'assessore all'ambiente Tonino Lubinu, l’agente scelto di Polizia locale Michele Pau e il comandante della stazione dei carabinieri di Ossi, Leonardo Pintus, con il quale i barracelli collaborano ormai da anni.

La compagnia barracellare opera con un parco auto composto da un mezzo antincendio ed uno di supporto, dotato di idrovora e riserva idrica, che sarà ampliato grazie all’apposito contributo regionale di 90 mila euro.

I 17 barracelli prestano la loro collaborazione sia nel periodo invernale, durante le fasi di allerta meteo in supporto al sindaco quale autorità territoriale di protezione civile, sia durante il periodo estivo nella campagna antincendio, siglando apposito protocollo di collaborazione con la Regione Sardegna.

La Compagnia svolge anche vigilanza e pattugliamento del territorio del limitrofo comune di Cargeghe, grazie alla stipula di un’apposita convenzione.

Oltre al comandante, sono stati nominati i graduati: Lorenzo Santoru, tenente e vice Capitano; Giuseppe Tolu, sottotenente; Leonarda Secchi, maresciallo e Pier Franco Milia, sergente.

