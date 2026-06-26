L’amministrazione comunale di Muros inaugura, il 4 luglio, alle ore 18.30, il parco di via Papa Giovanni XXIII, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione. Uno spazio verde fruibile per le famiglie e i bambini, luogo di svago per anziani e ragazzi e ragazze. Per l’occasione verrà presentato il libro di Laura Lanza “Le donne di G.A. Sanna”. Un appuntamento dedicato alla storia, alla cultura e alle figure femminili legate all’opera di G.A. Sanna. Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Federico Tolu, a dialogare con l’autrice sarà Antonella Cubeddu. L’evento, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale Di Muros, l’Unione dei Comuni del Coros, il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas, e la Scuola Civica “Ischelios” sarà arricchito dall’esibizione del Geige Classic Quartet. Un’occasione per scoprire un libro che restituisce voce e valore alle donne che hanno segnato la storia di G.A. Sanna, accompagnati dalle suggestive note della musica dal vivo.Seguirà un momento conviviale.

© Riproduzione riservata