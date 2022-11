Ci sono buone notizie, sul fronte dei lavoro pubblici nel Comune di Muros.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Tolu ha, infatti, ottenuto un finanziamento dalla Regione Sardegna di 300mila euro per la messa in sicurezza della viabilità del centro urbano. A questi si aggiungeranno 40mila euro di cofinanziamento comunale.

"Un progetto di complessivo da 340 mila euro - dichiara il primo cittadino - con il quale riusciremo, per la prima volta nella storia di Muros, a riqualificare il 100% delle strade urbane, con annessi marciapiedi. Interessate via Antonio Segni, via Varsi, via Enrico Costa, via Cesare Battisti, via Manzella, via Sa Marchesa, via IV Novembre ed altri tratti viari, che saranno oggetto dei lavori di riqualificazione".

Intanto, anche Muros ha festeggiato la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Una cerimonia solenne, alla quale hanno preso parte oltre alle autorità civili, militari e religiose, anche i bambini della scuola primaria.

"Esprimiamo la nostra gratitudine alle Forze Armate che si sono battute in relazione a questi ideali. Permettetemi che a questo coro di ringraziamento si unisca anche quello della Giunta e del Consiglio comunale e dei tanti Concittadini che oggi non hanno potuto essere presenti e che nei confronti delle Forze armate hanno sempre avuto un rapporto particolarmente intenso e positivo - ha sottolineato Tolu -. Lasciatemi dire che la presenza delle Insegnanti e degli Studenti della scuola primaria di Muros conferisce a questa cerimonia un senso istituzionale ancora più forte e carico di emozione: sperare nelle nuove giovani generazioni e vedere in loro il futuro della classe politica, della classe dirigente di ogni ordine e grado del nostro Paese mi emoziona e mi spinge a continuare a perseverare nel voler contribuire a costruire oggi, adesso, le basi e le fondamenta sulle quali i nostri ragazzi possano costruire il loro ed il nostro avvenire".

