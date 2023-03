Cresce di numero la compagnia barracellare di Muros. Oggi, davanti al sindaco Federico Tolu, hanno giurato quattro nuovi componenti.

Sale così a venti agenti, tra cui cinque donne e quindici uomini, l’organico della Compagnia da sempre impegnata nella prevenzione e repressione dei reati in particolar modo ambientali.

«La giornata di oggi è un momento molto importante non solo per voi, neo barracelli, ma per tutta la comunità di Muros - afferma il sindaco - La qualifica di Agenti di Pubblica sicurezza conferisce al vostro già delicato incarico una responsabilità ancora maggiore, ponendovi a tutela e difesa della res pubblica. Fare il barracello non significa essere sceriffi o brandire un distintivo, ma mettersi a completa disposizione delle istituzioni operando in sinergia con loro». Alla cerimonia erano presenti anche il Comandante dei Carabinieri Leonardo Pintus e il Vice Comandante Mario Trucchetti.

