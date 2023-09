Muros, piccolo centro del Coros, potrà contare su un bel po’ di risorse per la messa in sicurezza della viabilità comunale. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Tolu ha, infatti, annunciato di aver ottenuto dalla Regione 150mila euro per intervenire sulle strade. A questa somma si aggiungeranno altri 150mila euro che il comune metterà in campo attraverso fondi di bilancio, per un investimento complessivo di 300mila euro.

Intanto hanno preso il via i lavori di riqualificazione relativi agli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica, alla messa in sicurezza della chiesa parrocchiale, il rifacimento del belvedere e asfalti di via Roma e lavori preliminari di messa in sicurezza della viabilità della zona industriale.

«Lavori per circa 900mila euro che ci permetteranno di avere un paese più sicuro e moderno», ha dichiarato il primo cittadino. Sono iniziati anche i lavori di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale in tutto il centro urbano.

© Riproduzione riservata