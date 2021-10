Un locale di Sassari in Piazza Santa Caterina è stato chiuso in base alla normativa Covid per cinque giorni.

Nel corso di un controllo della Squadra di Polizia amministrativa, dell’U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine, è stata accertata la presenza di diverse centinaia di universitari che si erano accalcati all’esterno.

Gli agenti si sono messi in contatto anche con i gestori dei pubblici esercizi nelle vie e zone adiacenti, invitandoli a evitare gli assembramenti e ricordando il divieto di vendita di alcolici dopo l’orario consentito, tanto più a persone palesemente ubriache.

