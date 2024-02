Emanuele Puggioni, per gli amici Lillino, era nato ad Alghero ma cresciuto a Torino con la mamma. Da circa cinque anni era tornato in Sardegna e risiedeva nella borgata di Sa Segada con il padre.

«Un ragazzo veramente solare, non lo vedevi mai arrabbiato anche se qualcosa andava storto. Era appassionato di pesca e si era fidanzato da quasi un anno con una ragazza. Si dedicava solamente a lei», raccontano gli amici stretti, distrutti dal dolore per la prematura scomparsa di Emanuele, morto a soli 25 anni a causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 12, sulla provinciale 42 in località I Piani.

Il ragazzo viaggiava sulla sua moto, una Bmw vecchio modello, quando per cause ancora da accertare, ha avuto un frontale con una Lancia Y. Nell'impatto ha subito l'amputazione traumatica della gamba. Poi la corsa in ospedale, a bordo di un elicottero e l'intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato niente da fare. La notizia ha fatto il giro del web tra i coetanei suscitando rabbia e dolore. Affranta la piccola comunità di Sa Segada, dove tutti si conoscono e si sono stretti intorno al dolore della famiglia.

