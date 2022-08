Un devastante rogo si è sviluppato questa mattina all'interno di un'azienda agricola nelle campagne di Mores, nel Sassarese.

L'allarme è scattato alle 9 e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Sassari e Ozieri, i carabinieri e i veterinari.

Il personale del 115 ha salvato numerosi vitelli rimasti intrappolati all'interno delle stalle, ma qualche animale sarebbe comunque morto.

L’incendio è stato domato e sono in corso le operazioni di bonifica. Le cause del rogo non sono state ancora accertate, non è stato neanche possibile fare la conta dei danni.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata