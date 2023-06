«Data la mancanza di medici di Medicina Generale ed in ragione dell'effettiva emergenza, si è reso necessario attivare, temporaneamente, nel comune di Mores, un Ambulatorio di Continuità Assistenziale diurno, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza all'utenza attualmente sprovvista».

Lo rende noto l'Asl di Sassari. Un buona notizia per il centro del Monte Acuto in quanto da tempo, alcuni cittadini (circa 300) erano sprovvisti del medico di base.

Il servizio sarà attivo il martedì e giovedì per sei ore diurne per tutto il periodo estivo, compreso il mese di settembre, e a curarlo sarà la dottoressa Francesca Tiana nello stabile di via San Salvatore Da Horta. «La popolazione sprovvista di Medico di Medicina Generale - specifica ancora l'Asl di Sassari - avrà la possibilità di accedere alla prescrizione di ricette mediche, farmaci, esami laboratoristici, certificati e valutazione clinica in loco».

L’amministrazione comunale ringrazia la Asl di Sassari e la Direzione Sanitaria del Distretto di Ozieri «per il supporto e l’attenzione dimostrata al nostro Comune - fa sapere il comune amministrato dal sindaco Enrico Virdis -. Ringraziamo il personale della guardia medica notturna per aver garantito l’assistenza sanitaria agli utenti».

