A Mores manca da giugno un medico, che dovrebbe coprire una grande fetta di popolazione. Il sindaco Enrico Virdis e la sua Giunta in questi mesi si sono messi in moto alla ricerca di un medico di base per ovviare a questa lacuna.

E nelle settimane scorse la soluzione pareva vicina, con il nuovo professionista pronto a prendere le sue funzioni in questo mese di settembre.

Oggi però è arrivata la doccia fredda. "Il medico che avevamo contattato per motivi personali ha dovuto rinunciare - spiega il primo cittadino -. Ad ogni modo continueremo a cercare soluzioni insieme all'Ats, per dare risposte alla nostra comunità. Purtroppo è evidente la carenza di medici". Qualche giorno fa sono state pubblicate nell'albo pretorio dell'Ares le graduatorie provvisorie del bando regionale per l'assegnazione dei posti vacanti in Sardegna dei medici di base. Su 334 incarichi disponibili hanno partecipato solo 173 medici.





