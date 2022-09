A Mores spegne 100 candeline Salvatore Pinna, conosciuto da tutti come Tiu Foriccu.

La famiglia ieri sera per l'evento ha voluto fare le cose in grande, organizzando una bellissima cerimonia in via Mannu, proprio di fronte all'abitazione del festeggiato.

Tantissimi i cittadini che hanno voluto partecipare.

Tiu Foriccu, vedovo e con 3 figli (un altro è deceduto tanti anni fa), ha sempre fatto l'agricoltore ed ha quindi trascorso tutta la vita in campagna.

L'Amministrazione comunale di Mores gli ha consegnato una pergamena ricordo, direttamente dalle mani del sindaco Enrico Virdis.

"Per la comunità è stato un evento molto importante", spiega il primo cittadino.

“Tiu Foriccu è ancora lucidissimo e ricorda perfettamente circostanze ed episodi di ogni epoca. Ora a Mores vivono tre centenari. Ma ci sono altri tre concittadini che hanno raggiunto questo traguardo: 2 vivono in Piemonte, un altro a Roma. In tutto quindi sono 6, in un paese di 1900 abitanti. Mores - conclude - è stato da tempo inserito nella Blue zone, uno studio americano sulle cause della longevità".

