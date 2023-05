L’edizione 2023 di Monumenti Aperti fa segnare l’esordio di Chiaramonti, paese dell’Anglona.

«L’Amministrazione comunale ha deciso di aderire per la prima volta a Monumenti Aperti, manifestazione che ci consente di promuovere il territorio, i siti archeologici e il patrimonio culturale storico di Chiaramonti, il quale sorge fra i colli di "San Matteo" e "Codinarasa", dai quali domina la valle dell'Anglona - ha dichiarato il sindaco, Alessandro Unali -. Nelle giornate dedicate, i monumenti saranno fruibili mettendo in evidenza il loro splendore e dando la possibilità di conoscere la nostra storia, tutto questo grazie ai volontari e agli studenti impegnati per l’occasione, che ci condurranno alla scoperta di un paese ricco di storia e tradizioni».

Partecipano alla manifestazione gli alunni della quinta elementare e delle scuole medie dell’istituto comprensivo di Perfugas.

I monumenti che potranno essere visitati nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio sono i ruderi del Castello dei Doria e l’antica Chiesa di San Matteo, le Domus de Janas, in località Su Murrone, la Chiesa del Carmelo, La Chiesa di San Matteo, nel centro urbano, il Cimitero di San Matteo al Monte e il cimitero comunale, le chiese campestri di Santa Giusta e Santa Maria Maddalena, e il Comune vecchio.

