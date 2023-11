Monteleone Rocca Doria, piccolo centro del Villanova e secondo paese più piccolo della Sardegna, riavrà il suo ambulatorio di medicina generale. La riapertura è fissata per martedì 28 novembre alle 11.30.

Il servizio, che si svolgerà nei locali di via Gramsci, prevede la presenza di un medico di base che garantirà l'apertura settimanale, e che erogherà prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, variazioni di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari, certificati di malattia e altre prestazioni riconosciute dagli Accordi Collettivi Nazionali.

«A riguardo - si legge nell'avviso firmato dalla sindaca Giovannina Fresi - si sottolinea l'importanza preminente di vedere garantita l'apertura di tale presidio ambulatoriale di base, pur se in via meramente straordinaria e provvisoria, nelle more di nuovo incarico ad altro medico titolare di medicina generale, a servizio di tutta la cittadinanza, quale servizio pubblico essenziale».

