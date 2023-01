La giunta comunale di Porto Torres firma il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica di messa in sicurezza delle falesie di retro-spiaggia nei litorali di Balai Vicino e Abbacurrente, con intervento di protezione dei terreni di fondazione della torre omonima.

Il piano per la difesa della fascia costiera, sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale, beneficia di un finanziamento regionale di 1 milione e mezzo di euro, risorse destinate al consolidamento di una parte della costa caratterizzata da fenomeni di erosione che attestano le condizioni di pericolosità in uno dei tratti del litorale ad elevato rischio frana.

I distaccamenti si verificano con una frequenza tale da destare preoccupazione. Lo stesso sindaco Massimo Mulas aveva emanato l’ordinanza di divieto di sosta e di accesso nell’intera zona compresa dalle calette di Balai Lontano fino alla torre di Abbacurrente. Le formazioni rocciose presentano criticità tali pregiudicare la stabilità delle strutture costiere interessate da faglie e fratture.

Le risorse disponibili non sembrano essere sufficienti a garantire l’intervento di messa in sicurezza dell’intera costa. Il primo cittadino aveva sottolineato: «Abbiamo predisposto schede su ogni tratto della costa e auspichiamo che sia arrivato il momento per ricevere i fondi necessari per intervenire».

© Riproduzione riservata