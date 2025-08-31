Meeting Golfo dell’Asinara: trionfa il vicecampione mondiale Marcello GuidiOggi la seconda prova con 114 atleti al via dalla spiaggia delle Acque Dolci
Ancora una volta sul podio, Marcello Guidi, il vicecampione del mondo a Singapore nel 2025, ha tagliato il traguardo lasciando indietro tutti, nella gara dei 5 km di nuoto di fondo in acque libere, sesta edizione del Meeting Golfo dell'Asinara, che si è svolta ieri mattina sul percorso delle Acque Dolci, a Porto Torres.
Al secondo posto Giovanni Marongiu e sul terzo gradino del podio la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, Ginevra Taddeucci.
Alla competizione hanno partecipato 70 atleti tra agonisti e master provenienti da tutta Italia.
Questa mattina, 31 agosto, si ritorna nella spiaggia delle Acque Dolci per la seconda prova, il Miglio Sprint, con partenza alle 10 per la prova che vede protagonisti 114 atleti. A coordinate l'evento organizzato dalla Fin Sardegna, in collaborazione con l'Aquatic Team Freedom, anche il presidente del comitato regionale della Federazione italiana nuoto, Danilo Russu.