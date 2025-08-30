Via alla prima gara della sesta edizione del Meeting Golfo dell'Asinara, con partenza alle 10.30, nella splendida cornice della spiaggia Acque Dolci, a Porto Torres, nella 5 Km con distanza di fondo, che ha visto la partecipazione di 70 atleti tra agonisti e master di 23 tra società partecipanti, di cui 14 dal Comitato Sardegna e 9 da altre regioni d’Italia, un atleta master dal Lussemburgo e due dalla Nazionale azzurra.

L'evento prevede la partecipazione di Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico a Parigi nel 2024, e quattro volte vice campionessa mondiale a Singapore 2025, e il campione Marcello Guidi, vicecampione del mondo a Singapore. Domenica, sempre nel meraviglioso scenario delle Acque Dolci, per la gara del Miglio Sprint si parte alle 10 con 114 atleti (41 agonisti e 73 master). Quindici i nodi di vento questa mattina all'avvio della fare che ha visto in prima battuta, Marcello Guidi avanti a tutti.

La tappa è organizzata da Aquatic Team Freedoom con la collaborazione di Fin Sardegna e il patrocinio del Comune di Porto Torres.

© Riproduzione riservata