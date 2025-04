Il sindaco-medico di Bonorva, Massimo D’Agostino lo aveva annunciato una settimana fa e così è stato. Da lunedì 14 indosserà il camice bianco per andare incontro a migliaia di cittadini che invocano il diritto di assistenza sanitaria.

L’ufficialità dell’incarico arriva dalla direzione aziendale della Asl di Sassari che, in seguito al pensionamento di due medici di medicina generale, nell’ambito 2.1 del Distretto di Alghero, comunica che dalla prossima settimana prenderà servizio a Bonorva un nuovo medico di medicina generale. Si tratta proprio del primo cittadino di Bonorva, Massimo D’Agostino, che svolgerà l’attività presso l'ambulatorio di via Manai, dove non potrà acquisire nuove scelte, ma prenderà in carico 1500 pazienti tra quelli precedentemente assistiti dai medici recentemente andati in pensione, ovvero Antonio Solinas a Maria Filomena Murgia.

L’assegnazione del medico verrà fatta d’ufficio, che attribuirà una priorità a seconda della fragilità e dello stato di salute del singolo paziente

. Dovrà osservare il seguente orario di servizio: lunedì e venerdì, dalle ore 8 alle 12; martedì, dalle ore 16 alle 18; mercoledì 8-10 e giovedì 15-18.

