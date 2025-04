"Ho deciso di assumere l'incarico per la medicina di base". Lo dichiara il sindaco di Bonorva, Massimo D'Agostino, già medico nel carcere penitenziario in passato dove ha svolto servizio per diversi anni.

La decisione a seguito del congedo di due medici di medicina generale che ha lasciato privi di assistenza sanitaria oltre mille pazienti.

"Non chiedetemi cosa sia successo e che cosa mi abbia fatto cambiare idea perché non lo so neanche io. So solo che non ci sono medici, che è un momento difficile per il mio paese e che lo dovevo fare, e basta". D’Agotino aggiunge: "Spero con tutto il cuore di essere all'altezza e di onorare con dignità entrambi gli incarichi”.

L'incarico sarà provvisorio nella speranza che presto venga nominato un medico, "un collega che mi permetta di ritornare alla mia vita. Non so come farò a gestire tutto questo ma sono contento di alleviare l'ansia e la preoccupazione di tante persone ai quali, impotente, non riuscivo a dare una risposta". Si comincia lunedì 14 aprile.

© Riproduzione riservata